Dämpfer für die Linke

Die Niederlage von Andrés Arauz in der Stichwahl um das Präsidentenamt in Ecuador ist ein Rückschlag für die lateinamerikanische Linke. Ende des vergangenen Jahres hatten der Sieg der MAS in Bolivien sowie das klare »Ja« zur Ausarbeitung einer neuen Verfassung in Chile Hoffnung auf ein linkes Comeback in der Region gemacht. Diese hat mit der Wahl des rechtskonservativen Multimillionärs Guillermo Lasso mindestens einen Dämpfer bekommen.

Lasso steht für ein »Weiter so« in Ecuador. Genauso wie Nochpräsident Lenín Moreno ist er ein neoliberaler Hardliner. Unter dem Exbanker wird sich die ohnehin schon katastrophale Lage der arbeitenden Bevölkerung noch weiter verschlechtern, die von internationalen Geldgebern geforderten »Strukturanpassungen« garantieren weitere Kürzungsprogramme auf Kosten der Ärmsten.

