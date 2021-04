Überraschung in Peru

Nach der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen in Peru am Sonntag (Ortszeit) deuten die Hochrechnungen auf einen Sieg für den Linkskandidaten Pedro Castillo hin. Dieser wird in der Stichwahl am 6. Juni aller Voraussicht nach gegen die Zweitplazierte Keiko Fujimori antreten müssen.

Laut Schnellauszählung kommt Castillo auf 18,6 Prozent der Stimmen, Fujimori auf 14,5. Der ultrarechte Rafael López Aliaga landet mit 11,9 Prozent auf Platz drei, gefolgt vom rechtsliberalen Hernando de Soto (10,9 Prozent) und Yonhy Lescano (9,8 Prozent) von der zentristischen Traditionspartei »Acción Popular«. Die linksprogressive Kandidatin Verónika Mendoza erhielt 7,8 Prozent der Stimmen.

Das voraussichtliche Ergebnis ist durchaus überraschend, wurde Castillo noch in den letzten offiziellen Wahlumfragen nur auf dem sechsten Platz verortet. Dementsprechend überwältigt zeigte sich Castillo am Sonntag abend gegenüber der Presse: »Niemand wird als Politiker, Anführer oder Autorit...