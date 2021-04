Störrisches Volk

Vom Volk, zumal vom ostdeutschen, weitestgehend unbeachtet, veröffentlichte eine von der Bundesregierung eingesetzte Kommission im Dezember 2020 ihren Abschlussbericht, Titel: »30 Jahre Friedliche Revolution und Deutsche Einheit«.

Der Osten tickt anders, und das trotz »blühender Landschaften«. Die heimgeholten Menschen fühlen sich mehrheitlich noch immer als Deutsche zweiter Klasse, sie denken anders, sie wählen anders, und ihre patriotischen Gefühle gegenüber dem mit brachialer Gewalt geeinten Land sind nur rudimentär ausgebildet. Das finden die Herrscher nicht lustig. Sie glauben auch nach 30 Jahren noch an ihre Mär, dass »in den Jahren 2019 und 2020 die Deutschen allen Anlass hatten, sich voller Freude an den großen historischen Umbruch zu erinnern, der drei Jahrzehnte zuvor ein neues Deutschland in einem neuen Europa möglich gemacht hatte. Im Her...