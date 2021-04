Um-den-Schlaf-Gebrachter des Tages: Charles Michel

Schlafstörungen sind kein Spaß. Ernsthafte Gesundheitsprobleme können die Folge sein, mindestens das Befinden am nächsten Tag wird erheblich beeinträchtigt, tut man in der Nacht kein Auge zu. Eine Konsequenz: eingeschränkte »Leistungsfähigkeit«. Ein wahrer Teufelskreis droht, denn hohe Erwartungshaltungen in Verbindung mit Versagensängsten schmälern wiederum die Wahrscheinlichkeit, ruhig und friedlich zu schlummern.

Statistiken zeigen: Schlafstörungen nehmen in »unserer« Gesellschaft zu. Schätzungen gehen in Deutschland von sechs bis zehn Prozent der Bevölkerung aus, die des ...