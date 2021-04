»Innerhalb einiger Wochen ließe sich dieses Ziel erreichen«

Die Coronamaßnahmen betreffen praktisch nur Freizeitaktivitäten, Einzelhandel und Gastronomie, aber nicht die Betriebe. Ihre Initative will das ändern, forderte bei einem Aktionstag am Samstag einen Coronasonderurlaub. Wie lief der Tag?

Sehr gut. In mehr als 30 Städten in Deutschland und Österreich gab es Kundgebungen unseres Bündnisses. Unter dem Motto »Drei Wochen bezahlte Pause statt dritter Welle« versammelten sich mehrere tausend Menschen, in Wien allein etwa 350, in Leipzig mehr als 250, bei einer »Onlinedemo« rund 700. In Berlin waren es drei Kundgebungen, unter anderem gemeinsam mit Pflegekräften vor der Charité, die wieder auf den Notbetrieb umschalten musste. Es gab zudem kreative Aktionsformen wie Fahrraddemonstrationen, Schilderaktionen oder »Banner-Drops«.

Was sind Ihre zentralen Forderungen?

Wir fordern den solidarischen Shutdown der Wirtschaft. Das bedeutet, dass in der Pandemie alle Arbeiten, die nicht absolut notwendig sind, eingestellt, Bet...