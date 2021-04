Ende der Todesstrafe in Virginia

Virginia war lange Zeit das Zentrum des US-amerikanischen Todesstrafensystems. In dem Bundesstaat, aus dem die meisten Präsidenten hervorgegangen sind, wurden staatliche Hinrichtungen über 400 Jahre lang praktiziert. Am 24. März 2021 unterzeichnete Gouverneur Ralph S. Northam von der Demokratischen Partei ein Gesetz zu ihrer Abschaffung in seinem Bundesstaat. Es tritt offiziell am 1. Juli 2021 in Kraft. Virginia ist damit der 23. der 50 US-Bundesstaaten, jedoch der erste der elf früheren Konföderierten Staaten von Amerika, der diese Praxis beendet. Die Konföderation der Sklavenhalterstaaten im Süden der USA entstand 1861 durch Abspaltung von der Union der Vereinigten Staaten. Nach dem Ende des Amerikanischen Bürgerkriegs im Jahr 1865 wurden die Staaten der Konföderation wieder eingegliedert.

