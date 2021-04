Schakale und Hyänen

Am Sonntag, dem 2. April, eröffneten die Versailler ohne jede Warnung das Feuer und beschossen Paris. (…) Beim Donner der Kanonen horchte Paris auf. Niemand glaubte an einen Angriff, man lebte seit dem 28. März (Wahlen zur Kommune, jW) im Gefühl vollkommener Sicherheit. Als Krankenwagen ankamen und das Wort umlief: »Die Belagerung beginnt von neuem!« wurden alle Stadtviertel von höchster Erregung gepackt. Barrikaden wurden gebaut, man brachte die Kanonen auf die Wälle an der Porte Maillot und bei Les Ternes. Der Exekutivausschuss veröffentlichte eine Proklamation: »Die royalistischen Verschwörer haben angegriffen. Sie haben angegriffen trotz unserer Mäßigung. Es ist unsre Pflicht, die Hauptstadt gegen diese verbrecherischen Anschläge zu verteidigen.« (…)

Gegen den Willen der Mehrheit im Exekutivausschuss marschierten die Generäle. Sie hatten kein formelles Verbot erhalten. (…) Aber viele Bataillone waren seit dem 18. März (Beginn des Kommune-Aufstands, jW)...