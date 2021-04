Meuthen unter Beschuss

Für die AfD lief es zuletzt nicht optimal. Die ständigen Auseinandersetzungen in der protofaschistischen Partei haben angesichts der Gefahr, unmittelbar vor der Bundestagswahl als Ganzes vom Inlandsgeheimdienst beobachtet zu werden, eher noch an Intensität zugenommen. Der Versuch, in der Coronademoszene mitzumischen, glückte nicht recht – bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz verlor die AfD jeweils fast ein Drittel ihrer Wähler. Vor diesem Hintergrund treffen sich am Wochenende rund 600 Delegierte der Partei in Dresden, um bei einem zweitägigen Präsenzparteitag unter anderem ein Programm für die Bundestagswahl zu beschließen.

Für dieses Thema interessierte sich vorab indes kaum jemand, zumal sich der Leitantrag für das Wahlprogramm in weiten Teilen wie ein Aufguss des Programms von 2017 liest: raus aus dem Euro, Rückkehr zur Wehrpflicht. Deutschland dürfe kein »Asylparadies« sein und so weiter. Spannender ist da allemal der erwart...