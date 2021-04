Antirassismus weißer Frauen

Es ist keineswegs neu, dass über das Verhältnis von feministischen zu antirassistischen Kämpfen diskutiert wird. Ab den 1970er Jahren wurden die Debatten, die im Zuge der 68er-Bewegung an Fahrt aufgenommen hatten, zunehmend zu einem Thema innerhalb feministischer Theorie- und Aktivenkreise vor allem in Europa und den USA. In ihrer vor kurzem auf englisch erschienenen Studie »Innocent Subjects« (Unschuldige Subjekte) gibt Terese Jonsson nun einen Überblick über den aktuellen Stand der Diskussionen, bezogen auf Großbritannien.

Als Aufschlag zitiert Jonsson die britische Journalistin und Aktivistin Reni Eddo-Lodge. In ihrem 2018 auch auf deutsch erschienenen Buch »Why I’m No Longer Talking to White People About Race« (Warum ich nicht länger mit Weißen über Hautfarbe spreche)​​​​​​ kritisiert Eddo-Lodge, weiße Feministinnen sähen Rassismus nach wie vor nicht als ihr Problem oder gar als Priorität der eigenen feministischen Arbeit an. Von dieser Annahme ausgehe...