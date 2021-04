Zum Inhalt dieser Ausgabe | T wie Tunnellockdown War hat da noch den Überblick? Ein kleines Coronaglossar Dusan Deak Während die Nachbarn Deutschlands ihre Bürger gegen Corona beschleunigt impfen und bei Bedarf nach kreativen Lösungen suchen (Österreich und Ungarn verimpfen schon den russischen Sputnik-V-Impfstoff), erfinden deutsche Politiker neue Regeln und Begriffe, um das große Impfversagen der Regierung zu verdecken. Statt ihre Impfstrategie zu verbessern, produziert die »Groko«-Administration Unmengen von Stempeln und Formularen für die Gesundheitsbürokratie. Zur Erinnerung und besseren Orientierung der Bürger stellen wir an dieser Stelle einige der wichtigsten Begriffe für besseres Verständnis der Pandemieproblematik zusammen: Astra-Zeneca: Früher ein wichtiger Pharmaproduzent, heute vornehmlich in der Entsorgung von giftigem, von ihm selbst produzierten Biomüll tätig. Brückenlockdowninzidenz (B-Wert): Gibt an, wie schnell sich der Brückenlockdown (Brückenschließung) verbreitet und ob er schon exponentiell wä...

Artikel-Länge: 2826 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen