Zum Inhalt dieser Ausgabe | Verzicht auf Route Containerreedereien: Kritik an Handelsschiffahrt durch arktische Gewässer Burkhard Ilschner Die tagelange Blockade des Suezkanals kurz vor den Osterfeiertagen und die mutmaßlich noch Wochen anhaltenden Folgepro­bleme des dabei entstandenen Staus – knapp 400 Schiffe hatten beidseitig der Kanalzufahrten warten müssen – haben die Debatte um das Wie und Wo des globalen Seetransports neu entfacht. Die Schweizer Reederei Mediterranean Shipping Company (MSC), nach dem dänischen Marktführer Mærsk zweitgrößte Containerreederei der Welt, hat dies jetzt zum Anlass genommen, ihre Ablehnung arktischer Schiffahrtsrouten zu bekräftigen: Eine Suche nach neuen Navigationsrouten als Alternative zum Suezkanal, so wurde in einer Konzernmitteilung vom 1. April das für Meerespolitik zuständige Vorstandsmitglied Bud Darr zitiert, klinge wie »der ignorante Ehrgeiz eines Forschers aus dem 18. Jahrhundert«. MSC bestätigt damit nachdrücklich eine Position, zu der die Reederei sich bereits Ende 2019 verpflichtet hatte: Damals war von der in den USA beheimateten Meeresschutz...

Artikel-Länge: 3822 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen