Luxusdinner in Paris

Er hat wie eine Bombe eingeschlagen. Der Fernsehbericht des Senders M 6 über illegale Luxusdinner inmitten des Lockdowns in Paris, an denen angeblich auch Minister teilgenommen hatten, hat in Frankreich eine Welle der Empörung ausgelöst. Nachdem am Mittwoch verschiedene Proteste angekündigt worden waren, musste eine Hundertschaft der Polizei vor dem Palais Vivienne anrücken, um den in ein illegales Nobelrestaurant transformierten Privatpalast aus dem 18. Jahrhundert zu bewachen.

In der am vergangenen Freitag ausgestrahlten Reportage filmten die Journalisten mit einer versteckten Kamera in einem »Untergrundrestaurant« eines Pariser Nobelviertels – dem Palais Vivienne. Zu sehen sind auf den Aufnahmen Dutzende Gäste und Bedienstete, die weder Maske tragen noch Sicherheitsabstände einhalten. Einige der Anwesenden begrüßen sich mit Küsschen. Hier ziehe man die Maske ab, sagte ein Bediensteter gegenüber den verdeckten Journalisten. »Wenn Sie hier eintreten, gibt...