Verschärfte Verunsicherung

Kommenden Montag startet das neue Semester an den Berliner Hochschulen, welches bis auf weiteres nur übers Internet stattfindet. Am Mittwoch trafen sich rund 300 Beschäftigte und Studierende der Freien Universität Berlin (FU) zu einer virtuellen Vollversammlung, um Bilanz über ein Jahr Onlinelehre zu ziehen.

Dort präsentierte die Fachbereichsinitiative »Philosophie und Geisteswissenschaften« erste Ergebnisse einer Umfrage zu Problemen der Studierenden. »Zwei Drittel der Befragten klagen darüber, dass der Arbeitsaufwand für die digitale Lehre erheblich höher ist«, berichtete die Mitinitiatorin der Studie, Silvana – die ihren vollen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte –, am Donnerstag im Gespräch mit jW. »Nur vier Prozent gaben an, keine Sorgen und Probleme zu haben.« 80 Prozent klagen demnach über Konzentrations- und Motivationsprobleme, die Hälfte aller Befragten plagten existentielle oder Zukunftssorgen. »Aber trotz der gestiegenen Arbeitsbelastung kö...