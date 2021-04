Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Böden im Burnout Wie Chemie Bienen und Äcker bedroht Das hören die mit Treckern durch die Großstadt demonstrierenden Bauern und die Chemiekonzerne nicht gern: Pestizide sorgen für Artensterben, kontaminieren Böden und töten Mikroorganismen ab, die wichtig sind für den gesunden Humusaufbau. Glyphosat, Neonicotinoide, Organophosphate, Pyrethroide: Das sind nur einige von etwa 1.000 zugelassenen Pflanzenschutzmitteln in Deutschland. Mit ihnen werden in der Landwirtschaft Schädlinge, Pilze und Wildkräuter vernichtet. Rund 90.000 Tonnen Pestizide kommen pro Jahr zum Einsatz. Ein Milliardengeschäft für Chemieunternehmen. 3sat, 20.15 Uhr Die Bayreuther Straße Hoffnung, Hunger und Hartz IV In der Pandemie kommen Obdachlosigkeit, Krankheit und Elend besonders deutlich zum Vorschein. Und nun konkret: Die Bayreuther Straße in Ludwigshafen gehört zum städtischen Einweisungsgebiet. Wer von Obdachlosig...

