Falscher Applaus

»Das Bewusstsein der Arbeiterklasse kann kein wahrhaft politisches sein, wenn die Arbeiter nicht gelernt haben, auf alle und jegliche Fälle von Willkür und Unterdrückung, von Gewalt und Missbrauch zu reagieren, welche Klassen diese Fälle auch betreffen mögen …«

W. I. Lenin (Was tun?)

Die heftige Attacke, mit der Wolfgang Thierse in einem Artikel in der FAZ vom 22. Februar des Jahres¹ vermeintliche Gefahren und tatsächliche Probleme linker »Identitätspolitik« angeht, hat Erstaunliches bewirkt: Rechts bis links, Springer-Presse, Cicero und FAZ bis hin zu einer singulären Stimme in der jW, schreiten Seit’ an Seit’ zur Verteidigung von Thierse. Götz Eisenberg macht in der jW (11.3.2021) mit Thierse die Identitätspolitik für ein »hysterisches gesellschaftliches Klima« verantwortlich und wirft ihr vor, Partikularinteressen zu allgemeinen Interessen »au...