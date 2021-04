Nutznießer auf Kurs

Die Ökonomen des Internationalen Währungsfonds (IWF) zeigen sich bezüglich der wirtschaftlichen Entwicklung in den westlichen Industriestaaten zuversichtlich. Insbesondere den USA sagt die in Washington ansässige Institution mit einer Wachstumsrate von 6,4 Prozent im laufenden Jahr eine rasante Erholung voraus, wie der am Dienstag veröffentlichten Frühjahrsprognose zu entnehmen ist. Im Januar hatte der IWF noch einen Zuwachs der US-Ökonomie um fünf Prozent prognostiziert. Die deutliche Anhebung des Ausblicks wird mit den Konjunkturpaketen sowie Fortschritten bei der Impfkampagne erklärt.

Dem im Rahmen der weitestgehend digital stattfindenden Frühjahrstagung von IWF und Weltbank vorgelegten Report zufolge wird die Erholung der US-Wirtschaft auch in anderen Regionen positive Effekte auslösen. Länderübergreifend wird ein Zuwachs um sechs Prozent erwartet: 0,5 Prozentpunkte mehr als noch im Januar vorhergesagt. Die Euro-Zone darf immerhin mit einem Plus von 4,...