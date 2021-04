Meine Urerfahrung mit dem Proletariat sind die Kohlenmänner, die einmal im Jahr den Koks für die Zentralheizung anlieferten. Bevor wir unser eigenes Haus am Stadtrand von Kassel bezogen, hatten wir in einer Mietwohnung mitten in der Stadt gewohnt. Jede Mietpartei verfügte im Keller über einen Verschlag, in dem die Kohlen für die Öfen gelagert wurden. Alle paar Tage musste man mit einer Schütte und einer eisernen Trage die Treppen hinabsteigen und aus dem Keller Eierkohlen und Briketts heraufholen. Jüngere Hausbewohner erledigten das für die älteren mit. Das galt als selbstverständlich und musste nicht eigens erbeten werden. Ab und zu wurde den Jungs etwas zugesteckt, verbunden mit der Ermahnung, das Geld nicht für Zigaretten auszugeben. Aber sie hätten das auch ohne getan. Das gehörte damals noch zu einem Bereich, den man Anstand nannte. Man wusste und brachte den Kindern bei, »was sich gehörte«. Das war als Kind und Heranwachsender nicht immer angenehm, ...