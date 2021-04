Auf Hasenfüßen

Als das Wochenende der Langweilerkicks dürfte wohl Ostern 2021 in die bundesdeutsche Fußballgeschichte eingehen. Sicher, es gab da in der Zweitklassigkeit ein kurioses 3:3 zwischen Hannover 96 und dem Hamburger SV. Durch drei Treffer ihres in die Jahre gekommenen Spielmachers Aaron Hunt hatten die Hamburger schon mit 3:0 geführt, ehe der HSV mal wieder das zeigte, wofür inzwischen sogar ein geflügeltes Wort existiert: Der HSV machte HSV-Sachen. Dies meint: Die arg vergilbte hanseatische Grandezza riss sich zum x-ten Male ein scheinbar sicheres Fundament wieder selbst ein und verspielte die klare Führung. Hämisch verspottet mussten sich die HSV-Kicker ganz am Ende fühlen, als Hannovers Genki Haraguchi den 3:3-Ausgleich sogar im Sitzen erzielte.

Ermüdendes Ballgeschiebe prägte hingegen die Darbietungen in den Etagen über und unter der 2. Liga. Erschütterndstes ...