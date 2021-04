America First – Bilanz einer Amtszeit

Europa muss zahlen

Gute Idee, gerade jetzt noch einmal nachzuhaken, was vom Trumpismus geblieben ist und bleiben wird. Berater des Oberreichensteuersenkers Trump und Politiker aus aller Welt geben Einblicke hinter die Kulissen des Weißen Hauses und sprechen über die kritischsten Momente in Trumps Europapolitik. Indem er die Regeln der Diplomatie missachtete, veränderte Donald Trump die Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Rest der Welt radikal. Oft bringen die Autoren etwas sehr viel Verständnis für die Etablierten in den USA und in der EU auf. Zwei weitere Folgen zum Nahen Osten und zu China im Anschluss. GB 2021.

Arte, 20.15 Uhr

Die Tricks von Ferrero

Nutella, Yogurette & Co. im Check

Geheime Rezepturen sollen hier aufgedeckt werden, gar das Geheimnis der Piemon...