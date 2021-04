Franz Kafka hat sie mit einem Satz abgetan – aber in der Möglichkeitsform: »Wenn man doch ein Indianer wäre, gleich bereit, und auf dem rennenden Pferde, schief in der Luft, immer wieder kurz erzitterte über dem zitternden Boden, bis man die Sporen ließ, denn es gab keine Sporen, bis man die Zügel wegwarf, denn es gab keine Zügel, und kaum das Land vor sich als glatt gemähte Heide sah, schon ohne Pferdehals und Pferdekopf.«

Nein, wenn die jungen US-Indigenen in den Reservaten heute nicht das Auto ihres Onkels kriegen, dann reiten sie noch immer. Meine Gewährsfrau ist die wunderbare Schriftstellerin Louise Erdrich (Abstammung: deutsch-Chippewa), deren Bücher großteils vom jetzigen Leben im Reservat der Ojibwe in North Dakota handeln. Einige Stämme in Reservaten drumherum sind mit Spielcasinos ökonomisch erfolgreich – so erfolgreich, dass sie zwecks Ausschüttung der Gewinne bereits US-Amerikaner suchen, die nur noch zu einem Sechsunddreißigstel zu ihrem Stam...