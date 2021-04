Stimmt es, dass die Zahl der Nachrichtensätze, die mit den Worten »Hintergrund sind« beginnen, in den letzten Jahren sprunghaft gestiegen ist?

Eine Stichprobe hat u. a. die folgenden Ergebnisse erbracht: »Hintergrund sind Pläne der Weltbank, einen Infrastrukturfonds aufzulegen« (Tagesspiegel, 2009). »Hintergrund sind Ausschreitungen bei einem Spiel der Dresdner am 14. Mai in Karlsruhe« (Stuttgarter Nachrichten, 2017). »Hintergrund sind am Donnerstag in Kraft getretene Maßnahmen, die von der Opposition als ›Paquetazo‹, als neoliberales Kürzungspaket, angeprangert werden« (junge Welt, 2019). »Hintergrund sind erhöhte Sicherheitsanforderungen an eine verschlüsselte Verbindung zwischen dem Server der Nutzerin oder des Nutzers und dem Server von ›Mein Elster‹« (Webportal der Oberfinanzdirektion ...