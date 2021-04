Durchhalteparolen in Paris

»Mea culpa« sei seine Sache nicht, sagte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am vergangenen Mittwoch während seiner viel beachteten Fernsehansprache an das Volk. Das in den unterschiedlichsten Medien des Landes, egal ob politisch links oder rechts angesiedelt, beklagte »Chaos« bei der Bekämpfung der vom Coronavirus verursachten Pandemie sei natürlich nicht seine Schuld und auch nicht die seiner Regierung. »Wir haben Fehler gemacht«, räumte er immerhin ein, »aber wir sind danach jedes Mal besser geworden.« Das Ergebnis dieser Politik der verweigerten Selbstkritik, die zu Beginn der Seuche selbst das Tragen von Schutzmasken als »unnötig« abkanzelte: Bis zum Ende des Monats werden erneut die Schulen geschlossen, das bereits bestehende Ausgehverbot wird auf den selben Zeitraum verlängert. Die Intensivstationen der Krankenhäuser melden Bettennotstand.

Dem am 25. März, fast 80jährig verstorbenen Regisseur Bertrand Tavernier war es nicht mehr vergönnt, den gepl...