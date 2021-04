Wo sind die Menschenrechte?

Zum »Internationalen Tag der Opfer der Sklaverei« melde ich mich aus einem Staat der Masseninhaftierungen, einem Staat der Armut, der Unterdrückung, des Umweltrassismus, der Polizeigewalt und der staatlichen Repression. Die Verhältnisse hier in den USA sind denen nicht unähnlich, die Bruder Kéziah Nuissier in Fort-de-France, Martinique, gegenwärtig am eigenen Leib erfährt – staatliche Repression gegen Andersdenkende.

Vor Generationen wurde die US-Bürgerrechtsbewegung geboren, als der Teenager Emmett Till (1941–1955) durch brutale Folter und Ertränken in einem Fluss gelyncht wurde. Im vergangenen Jahr entstand eine weltweite Menschenrechtsbewegung als Reaktion darauf, dass sich rassistische Polizeigewalt gegen George Floyd, einen Mann in seinen Vierzigern, richtete, der vor aller Augen – wie in Zeitlupe – brutal umgebracht wurde. Floyd starb dadurch, dass ihm der Polizist Derek Chauvin in Minneapolis minutenlang sein Knie in den Nacken drückte, bis er ersti...