Zum Inhalt dieser Ausgabe | »Die Polizeiarbeit steht hier vor Gericht« USA: Die Tötung von George Floyd entspricht Vorgehen von Einsatzkräften gegen Schwarze. Ein Gespräch mit Mel Reeves Amy Goodman Was dachten Sie, als Sie die Aussagen der Zeugen hörten und ihre Trauer erlebten? Im Gegensatz zu der Art und Weise, wie die Verteidigung die Zeugen darzustellen versucht, zeigten sie echte menschliche Regungen. Sie waren Zeugen eines ungeheuerlichen Verbrechens und wollten etwas dagegen tun. Es ist beklagenswert, dass die Verteidigung versucht, sie als wildgewordenen Mob darzustellen. Im Video sieht man, wie Officer Lane seine Waffe auf Floyd richtet, obwohl es nur um einen gefälschten Geldschein ging, und Floyd sagt: »Bitte töten Sie mich nicht.« Was bedeutet dieser enorme Druck, der von Anfang an herrschte? Das war ein Mikrokosmos der US-Polizeiarbeit und wie sie vorgehen, sobald sie auf Schwarze treffen. Es ist logisch, dass Schwarze nervös werden, wenn ein Polizist seine Waffe auf sie richtet. Das ist auch logisch für Latinos und sogar für bestimmte Menschen aus der weißen Arbeiterklasse. Bei Prozessbeginn versuchten Verteidigung und Staatsanwaltschaft ...

Artikel-Länge: 3612 Zeichen

