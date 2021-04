Admirale gegen Erdogan

In der Türkei sind am Montag zehn pensionierte Admirale unter dem Vorwurf in Haft genommen worden, »mit Gewalt und Zwang die verfassungsmäßige Ordnung« zu stören. Die Inhaftierten gehören zu 104 pensionierten Admiralen mit kemalistischem Hintergrund, die am Sonnabend in einem offenen Brief das von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan geplante Projekt eines 45 Kilometer langen »Kanal Istanbul« vom Marmarameer zum Schwarzen Meer kritisiert hatten.

Die Militärs nannten jüngste Überlegungen der AKP-MHP-Regierung, im Rahmen des Kanalprojekts aus dem Vertrag von Montreux auszusteigen, »besorgniserregend«. Dieses Abkommen regelt die Durchfahrt von Schiffen durch Bosporus und Dardanellen. Die Passage von Kriegs...