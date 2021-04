»Bestehende Probleme werden nicht gelöst«

Sie betreuen im »Petershof« Wohnungslose und Menschen, die unter Armut leiden. Wie wirkt sich die Covid-19-Pandemie aktuell auf Ihre Arbeit aus?

Die Pandemie trifft Menschen ohne eigene Wohnung deutlich schwerer als andere. Auf der Straße lassen sich Hygieneregeln nicht einhalten. Die Pandemie hat eine Reihe von Problemen verstärkt und diese zugleich wieder ins öffentliche Bewusstsein befördert.

Was meinen Sie damit?

Durch die Pandemie ist noch erkennbarer geworden, wie groß Not, Armut, Wohnungslosigkeit, aber auch Einsamkeit und mangelnde Gesundheitsversorgung tatsächlich sind. Der »Petershof« ist ein Anlaufpunkt für Menschen, die hilfsbedürftig sind. Für alle, ohne Ansehen der Person. Wir versuchen zu helfen, wo wir können. Sei es dadurch, dass wir Menschen warme Mahlzeiten kochen, sie soweit möglich medizinisch versorgen oder sie in unseren Räumen schlafen lassen. Aber wir können als Ehrenamtliche nicht alle Probleme lösen, die es in Duisburg gibt.

