Mama fällt nicht um

Der Oberbürgermeister von Nürnberg hatte meine 80jährige Frau Mama schon im Januar angeschrieben und angekündigt, dass er sie wieder anschreiben wird, wenn sie mit dem Impfen dran sei. Schon im nächsten Brief Ende Februar wurde ihr mitgeteilt, dass sie jetzt anrufen könne, um einen Termin zu vereinbaren. Als sie anrief, wurde ihr gesagt, dass sie schon bald zurückgerufen würde.

Am vorigen Mittwoch kam der Rückruf. Der Kollege am Telefon plante sie für Freitag, 12.45 Uhr, ein und wies darauf hin, dass Astra-Zeneca für sie vorgesehen sei. Okay, Astra-Zeneca, gut. Freitag mittag fuhr uns Erdal mit seinem Taxi zum Impfzentrum im Messezentrum Halle 3C. Der Staat bezuschusst den Impflingstransport mit bis zu zwanzig Euro hin und zurück.

Vor der Halle standen zwei Dutzend Leute, an denen uns Erdal geschickt vorbeilotste, weil die Mutter einen Termin hatte und die anderen nicht und Erdal sich auskennt. Wir gingen hinein in einen Vorraum und stellten uns in unserer ...