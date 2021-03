Lehmann, Domröse

Auch knapp drei Jahrzehnte nach ihrem Tod begegnen wir Christa Lehmann, einer der großen deutschsprachigen Theaterschauspielerinnen des 20. Jahrhunderts, noch ab und an im Fernsehen. Zu Jaecki Schwarz’ 75. Geburtstag wurde das Leipzig-Lustspiel »Du und ich und Klein-Paris« wiederholt, in dem Lehmann eine urtümliche Zimmerwirtin spielte, und zu den Feiertagen finden wir im Kinderprogramm meist »Hans Röckle und der Teufel«. Ihre Ellermutter, also des Teufels Großmutter, war ein schauspielerischer Leckerbissen. Die als Thüringerin bekannte Schauspielerin wurde am Dienstag vor 100 Jahren in Berlin geboren, betrat in ihrer Heimatstadt die Bretter, die die Welt bedeuten, wechselte aber schon 1947 ans Deutsche Nationaltheater Weimar, dem sie bis zuletzt treu blieb. Hier spielte sie große Bühnenrollen, mit denen sie auch oft im Fernsehen zu Gast war, etwa Mutter Wolff...