»Unsere Gesundheit aufs Spiel gesetzt«

Die Baubranche hat im Coronajahr 2020 Rekordumsätze erzielt. Gab es dafür eine Anerkennung für die Beschäftigten?

In unserer Firma haben wir eine Coronaprämie von 1.500 Euro netto erhalten. Im April oder Mai soll es zudem eine weitere Leistungsprämie geben. Das ist auch angebracht, denn wir haben das ganze Jahr über durchgearbeitet. Viele Unternehmen haben aber gar keine Prämie an die Beschäftigten ausgezahlt. Das bedeutet, es gibt noch viele »schwarze Schafe«, die ihre Leute durcharbeiten und nicht an den Gewinnen teilhaben lassen.

Gibt es ausreichende Schutzmaßnahmen auf den Baustellen, auf denen Sie arbeiten?

Es wurden gute Konzepte entwickelt, Masken und Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt. Auch wenn in der Praxis nicht immer alles perfekt umgesetzt werden konnte, hat alles ganz ordentlich geklappt. Bei vielen Hochbaufirmen mit ihren großen Baustellenkomplexen sind mir aber ...