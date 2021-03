Boom am Bau

Die Coronapandemie hat der Baubranche bislang nur wenig anhaben können. Das Jahr 2020 startete für sie mit gefüllten Auftragsbüchern – und endete mit einem Rekordumsatz: Im Vergleich zum Vorjahr steigerten die Betriebe ihren Umsatz um 6,6 Prozent. Oder in Zahlen: acht Milliarden Euro. Das zurückliegende Jahr war für die Baubranche das achte Wachstumsjahr in Folge.

In den einzelnen Sparten entwickelte sich die Auftragslage sehr unterschiedlich. Der Wohnungsbau konnte ein Plus von 7,6 Prozent verzeichnen. Das Absenken der Mehrwertsteuer wirkte hier wie ein Konjunkturpaket: Zahlreiche Bauvorhaben wurden vorgezogen. Der gewerbliche Bau konnte dagegen nicht an das Vorjahresniveau anknüpfen und verzeichnete ein Minus von 4,8 Prozent.

Für die Beschäftigten am Bau bot das zurückliegende Jahr dagegen einen traurigen Rekord: Die Zahl der tödlichen Unfälle auf den Baustellen stieg um fast 40 Prozent an. Im Durchschnitt gab es an jedem dritten Tag einen Todesfall; in...