Trotz Länderspielpause war bei einigen Drittligisten was los. Uerdingen und Zwickau traten am Samstag zum Nachholspiel der vor sechs Wochen abgesagten Partie an, in Lotte, dem Ausweichstadion des insolventen Gastgebers. Dort gab es das schnellste Tor in der Drittligageschichte des FSV Zwickau zu bestaunen. Geschossen und gewissermaßen auch vorbereitet hat es der 37jährige Ronny König. Nach seinem Anstoß auf Davy Frick in der Abwehrreihe rannte er schnurstracks Richtung Uerdinger Strafraum. Frick sah nach vorn und flankte den langen Ball umgehend auf den zweiten Stürmer Lars Lokotsch, der per Kopf auf den des »King« verlängerte, der sich die Kugel prompt vor die Füße legte und den Uerdinger Kapitän stehenließ. Danach mit linkem Vollspann ins Glück! Neunzehn Sekunden dauerte das Ganze.

Zwickaus Trainer Joe Enochs hatte vor Anpfiff noch propagiert, Ziel sei jetzt, nach vorn zu schauen. Self fulfilling proph...