»Die Behörden wissen, dass es dort nicht sicher ist«

Seit vergangenen Donnerstag wurden mindestens 50 Menschen tamilischer Abstammung in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Württemberg in Abschiebehaft genommen. Wie erklären Sie sich diese Maßnahme der Behörden?

Ehrlich gesagt, kann ich mir das gar nicht erklären. Seit Jahren werden nur vereinzelt Tamilen nach Sri Lanka abgeschoben – schlimm genug. Aber selbst die deutschen Behörden wissen, dass es zwölf Jahre nach Ende des Bürgerkriegs zwischen der sozialistischen LTTE und dem srilankischen Regime für Angehörige der tamilischen Bevölkerung dort nicht sicher ist. Verfolgung und Diskriminierung sind an der Tagesordnung. Politische Proteste werden unterdrückt, Presse- und Meinungsfreiheit tagtäglich angegriffen. Die Berichte über Landgrabbing erscheinen zwar meist in den englischsprachigen Medien, aber sie sind belegt. Auf zwei Bewohner in den tamilischen Gebieten kommt ein stationierter Soldat, auch das ist alles belegt.

Vor wenigen Tagen verfasste auch der ...