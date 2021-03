Kirchgänger drehen frei

In den erzkalvinistischen Hochburgen Urk und Krimpen aan den IJssel in den Niederlanden sind am Sonntag morgen Journalisten von Kirchgängern angegriffen worden. Sie wollten über die Gottesdienste berichten, die dort jeweils mit mehreren hundert Gläubigen stattfanden – ohne dass sie einen Mund-Nasen-Schutz trugen oder ausreichend Abstand einhielten.

In Urk wurde Mark Baanders, ein in den Niederlanden bekannter Reporter der öffentlich-rechtlichen Rundfunkgesellschaft Powned, vor der Sionkirche absichtlich von einem Auto angefahren. Er blieb unverletzt. Ein Video, das Powned noch am Sonntag im Internet verbreitete, macht deutlich, dass die Kirchgänger auf Krawall aus waren. Manche attackierten das hingehaltene Mikrofon, zwei junge Männer gingen auf Baanders los, traten und schlugen ihn.

»Die Tritte stören mich mehr als die Kollision. Ich werde Anzeige erstatten. Auch wenn das nur für die Statistik ist, aber die Leute sollen sehen, was die Presse mitmacht«, zit...