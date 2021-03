Mit Vollgas durch die Krise

In der größten Wirtschaftskrise nach dem Zweiten Weltkrieg schützt die Bundesregierung Konzerne. Für Lohnabhängige hat sie kaum etwas übrig. In der sechsteiligen jW-Serie werden schlaglichtartig die größten Profiteure der Coronapandemie beleuchtet. (jW)

Wir erleben eine Vielfachkrise von Ökologie, Ökonomie, des Gesundheitswesens und der demokratischen Strukturen. Es gibt viele Verlierer, Vorboten all dessen, was auf uns zukommt: In der BRD sind laut Bundesagentur für Arbeit mehr als 510.000 Personen zusätzlich erwerbslos geworden, insgesamt 3,7 Millionen Menschen haben keine Erwerbsarbeit.

Doch das sind nur die Probleme der Lohnabhängigen. Den Monopolen hingegen geht es blendend: »Die Pandemie legt Firmen der Alltagsökonomie lahm, den 30 Konzernen im Dax kann sie wenig anhaben«, berichtete das Handelsblatt am vergangenen Freitag.

Man reibt sich verwundert die Augen, wenn man sich die Bilanzen der Autokonzerne anschaut: weniger Absatz, aber höhere Gewinne und...