Zum Inhalt dieser Ausgabe | Geduldige Justiz Dresden: Rechte Täter mit rund einem Jahrzehnt Verspätung vor Gericht Steve Hollasky Vor allem im Dresdner Plattenbauviertel Gorbitz hinterließ die Gruppe »Faust des Ostens« gern Graffiti. Die sind sicherlich das geringste Problem, das die rechte Hooligangruppe aus dem Umfeld des Fußballclubs Dynamo Dresden verursachte. Angriffe auf Fans anderer Vereine, gewalttätiges Auftreten im Umfeld rechter Demonstrationen und Angriffe auf Migranten und Polizisten gehörten zum Profil der »Faust des Ostens«. Seit Montag stehen drei Angeklagte vor der Staatsschutzkammer des Dresdner Landgerichts. Vorgeworfen werden ihnen Körperverletzung und Diebstahl sowie die Bildung einer kriminellen Vereinigung. Beeilt hat sich die sächsische Justiz nicht. Die mutmaßlich von den drei Männern verübten Straftaten liegen inzwischen bis zu elf Jahre zurück. Als Begründung für die enorme Zeitverzögerung zwischen Anklageerhebung vor sieben Jahren und Prozessbeginn musste immer wieder die Überlastung des Staatsschutzsenats herhalten. Bei Prozessen gegen Linke ist man da, Üb...

