Späte Rache

Die folgenden Texte sind dem Band »Chaos, Glück und Höllenfahrten« mit autobiographischen Texten von Wiglaf Droste entnommen, der dieser Tage in der Edition Tiamat erscheint. Wir danken dem Verlag für die freundliche Genehmigung. (jW)

The Köln Concert

Einmal, ein einziges Mal nur in diesem Leben, schrieb ich einen Text aus persönlich motivierter Rachsucht, und Grund zur Rache hatte ich, Grund zur Rache an Keith Jarrett. Nicht an Jarrett als Person allerdings, sondern an einem seiner Werke: an der 1976 erschienenen Doppel-LP »The Köln Concert«. Dieser in Schwarz-Grau-Weiß gehaltene Tonträger, auf dem Cover einen schwer auf innerlich gestrickten Mann zeigend, hatte schlimme Auswirkungen.

Fünfzehn war ich, als »The Köln Concert« erschien, und verfügte und gebot über einen sog. Freundeskreis; ein Wort, das beinahe wie Bibelkreis klingt, und in genau einen solchen verwandelte sich dieser Freundeskreis eben auch schlagartig, nachdem jenes Werk ihn erreichte, infiz...