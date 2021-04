Gegründet 1947 Sa. / So., 3. / 4. April 2021, Nr. 78

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Strich durch die Mietschulden Die ersten Maßnahmen der Pariser Kommune von 1871: Auszug aus Lissagarays Geschichte des Aufstandes Auf der Place de Grève zitterte noch die Begeisterung der Volksmassen, als sich etwa 60 Kommunevertreter versammelten. Viele hatten sich niemals gesehen, die meisten kannten sich als Freunde oder Gegner. Unter ihnen befanden sich Liberale, die durch ihre letzte Niederlage niedergedrückt waren, und Revolutionäre, die sich mit ihrem Siege brüsteten. 16 Maires (Bürgermeister von Pariser Stadtbezirken, den Arrondissements, jW) und liberale Beigeordnete, vier unversöhnliche Gegner der Kommune und 66 Revolutionäre aller Richtungen waren gewählt worden. In den Bezirken der Reichen waren vor allem Maires und Beigeordnete gewählt worden, in den Proletariervierteln viele Veteranen der Republik. (…) Die Kommune zählte unter ihren Mitgliedern 25 Arbeiter, darunter 13 von der Internationale. (…) Die große Mehrheit der Revolutionäre bestand aus Kleinbürgern, Angestellten, Buchhaltern, Medizinern, Lehrern, Juristen und Schriftstellern. Die Mehrheit der Gewählten waren se...

Artikel-Länge: 4883 Zeichen

