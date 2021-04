Mörderland

Spanien 1980: Im Süden sind zwei Mädchen verschwunden. Die Ermittler kommen von außerhalb, in der Post-Franco-Ära will niemand mit Behördenvertretern sprechen. Bald werden die verstümmelten Leichen der Mädchen gefunden. ESP 2014. Gewann alle Preise, die es so in Spanien gibt.

Tele 5, Sa., 20.15 Uhr

Betty Anne Waters

Als Kenny Waters verhaftet wird, glaubt nur seine Schwester Betty Anne an seine Unschuld. Kenny war wegen seiner Wutausbrüche schon oft mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Nun wird er zu lebenslanger Haft verurteilt. Betty Anne holt ihren Schulabschluss nach und absolviert ein Jurastudium, um die Unschuld ihres Bruders beweisen zu können. CH/GB/USA 2010. Mit Hilary Swank.

3sat, Sa., 23.20 Uhr

Die Frau in Gold

Hoffnung, dass Unrecht nicht Unrecht bl...