Auf hohem Niveau

Am Anfang dieser Doppel-CD steht die Frage eines Journalisten: »Frau May, warum singen Sie nicht mehr?« Die befragte Gisela May, ihres Zeichens neben Lotte Lenya die wohl bekannteste und beste deutschsprachige Interpretin von Bert-Brecht-Texten, ist um eine Antwort nicht verlegen: »Das Stimmband ist ein Muskel, der altert. Und ich habe Ansprüche an mich. Wer mich kennt, weiß, wie es klingen muss.« Und wie muss es denn klingen, wenn die 2016 in Berlin verstorbene Sängerin Texte von Brecht, Jacques Brel oder Heinrich Heine zur Musik von bevorzugt Kurt Weill, Paul Dessau oder Hanns Eisler sang? Das lässt sich nachhören auf alten Tonträgern, das lässt sich nachfragen bei Zeitzeugen, die die Diseuse und...