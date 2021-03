Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Re: St. Pauli in der Krise: Der Kiez vor dem Aus Der andauernde Lockdown trifft die Hamburger Reeperbahn hart. Bars, Bordelle, Diskotheken, Theater – seit Monaten ist alles zu, was die sogenannte Amüsiermeile ausmacht. Also Menschenhandel und Erbrochenes unter anderem oder im wesentlichen. Das folgende ist natürlich auch wahr: Viele Menschen, die hier ihr Geld verdienen, fürchten um ihre Existenz – und um den Kiez, der für sie nicht nur Arbeitsplatz, sondern auch sozialer Lebensmittelpunkt ist. Corona wird mehr verändern als wir denken, vor allem wenn noch weitere Wellen kommen. Und weitere Epidemien. D 2021. Arte, 19.40 Uhr Lust aufs Land – Bayerische Hofgeschichten Ganz andere Landschaft. Porträtiert werden Menschen, die gerne Bauer sind. So wie der Ingenieur ...

Artikel-Länge: 2396 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen