Rohe Stoffe, rauhe Methoden

Der Dozent stand mit seinem Freund Groll hinter dem Zaun einer Industrieanlage in Klagenfurt. »Sehen Sie die mannshohe Pyramide aus silbrig-grauen Barren? Das ist Zink«, sagte Herr Groll. »Klagenfurt ist einer der wenigen übriggebliebenen Standorte für Lohnverzinkerei. Von meinem fünfzehnten bis zu meinem zwanzigsten Lebensjahr habe ich in den Ferien in der Verzinkerei der Voest Alpine in Krems an der Donau gejobbt und sehr gut verdient. Ich konnte mir Interrail-Reisen und ein Moped leisten, und beim Kauf von Büchern und Schallplatten musste ich nicht knausrig sein. Ich hege warme Gefühle für Zink.«

»So ist das bei einer Feuerverzinkerei«, stellte der Dozent sachlich fest.

»Mittlerweile ist meine Liebe zu Zink aber erkaltet.«

»Ich höre«, sagte der Dozent und zückte sein Notizbuch.

»Der weltgrößte Rohstoffkonzern mit Sitz im Kanton Zug wurde in den 80er Jahren von einem gewissen Marc Rich gegründet«, erzählte Groll. »Er baute den Konzern zu einem führenden Roh...