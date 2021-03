»An Overview on Phenomenal Nature« ist ein Album der Heilung und Transformation: von Trauer zu Hoffnung, vom Dunklen ans Licht, aus dem Keller ins Freie. Wem das kitschig oder esoterisch vorkommt: Bitte, hören Sie einfach zu, es dauert kaum länger als eine halbe Stunde. Cassandra Jenkins’ Output ist ohnehin überschaubar. Nach einer EP vor knapp zehn Jahren und dem Album »Play Till You Win« von 2017 ist »An Overview …« erst die dritte Studioveröffentlichung der New Yorker Gitarristin und Sängerin, die als Begleitmusikerin von z. B. Eleanor Friedberger und Craig Finn allerdings ziemlich gut beschäftigt ist.

Im Sommer 2019 war Jenkins als Gitarristin für eine Tour mit Purple Mountains gebucht, der neuen Band von Silver-Jews-Gründer David Berman. Im August 2019 nahm sich dieser das Leben. Zutief...