Blanke, harte Fakten

Als Aidan Moffat und Malcolm Middleton 1995 die Band Arab Strap gründeten, waren sie in der ersten Hälfte ihrer Zwanziger, die Stücke handelten von Alkohol, Drogen, Sex, von Sex auf Drogen, dem Comedown nach dem Sex auf Drogen und von Trennungen. »Trainspotting« in Musikform. Middleton produzierte den atmosphärischen musikalischen Hintergrund, vor dem Moffat in breitestem Schottisch seine Geschichten eher erzählte, als sie zu singen. Es sind Geschichten von sensiblen Trunkenbolden, die daran scheitern, die Irrationalität zwischenmenschlicher Beziehungen zu verstehen, die nach Liebe und Glück und auf Partys und in Rauschmitteln so etwas wie eine Zuflucht suchen. Ein Lebensstil, der sich für ein paar junge Jahre durchhalten lässt, aber spätestens mit Mitte 30 schal wird, derweil die körperlichen und seelischen Nachwirkungen zunehmend schwerer zu verkraften sind. Konsequenterweise lösten die zwei ihre Band nach sieben Arab-Strap-Alben im Jahr 2005 auf und wa...