Simulierter Kulturwandel

Ungeachtet der Veröffentlichung eines Gutachtens zum Umgang der Kölner Bistumsleitung mit sexualisierter Gewalt durch katholische Priester in der Vergangenheit brodelt es weiter im größten Bistum Deutschlands. Darum versucht Erzbischof Rainer Maria Woelki, weiter Druck vom Kessel zu nehmen. Seit Donnerstag gewährt er Interessierten bis zum 1. April Einblick in das wegen angeblicher methodischer Mängel und rechtlicher Bedenken ein Jahr lang unterdrückte Gutachten der Münchener Kanzlei Westpfahl Spilker Wastl (WSW). Wie auch das am Donnerstag vergangener Woche vorgestellte Gutachten des Kölner Strafrechtlers Björn Gercke – er war nach der Zurückhaltung des WSW-Gutachtens mit der Erstellung eines neuen Gutachtens beauftragt worden – belastet das WSW-Gutachten Woelki persönlich nicht. Der Erzbischof hatte daraufhin einen Rücktritt ausgeschlossen.

Die Bedingungen für die Einsichtnahme in das WSW-Gutachten im Tagungszentrum des Bistums sind restriktiv: So dürfen...