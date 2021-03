Iron Francis

Glaubt man diversen Videos in den sozialen Netzwerken, scheint es ein Hobby von Francis Ngannou zu sein, sich von Boxern und anderen Kampfsportlern in den Bauch schlagen zu lassen. Meist verzieht der gebürtige Kameruner dabei keine Miene. Das überrascht nicht, scheint ­Ngannou bei einer Körpergröße von 193 Zentimetern und rund 120 Kilogramm doch ausschließlich aus Muskeln zu bestehen. Nicht nur die Statur des 34jährigen Mixed-Martial-Arts-Kämpfers (15 Siege, drei Niederlagen) erinnert an einen Superhelden, auch seine Schlagkraft wirkt fast übermenschlich. Keiner seiner vier letzten Gegner in der Schwergewichtsklasse der Ultimate Fighting Championship (UFC) schaffte es über die erste Runde hinaus.

Nachdem Ngannou 2019 Junior dos Santos auf die Bretter geschi...