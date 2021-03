Uruguays Hintertüren

Einen wunderschönen guten Morgen! Der Liverpool Fútbol Club aus dem Barrio Belvedere von Montevideo hat am Sonntag am drittletzten Spieltag mit einem 4:0 Kantersieg bei Uruguays Fußballschwergewicht Nacional vorzeitig das Torneo Clausura 2020 gewonnen. Die Verfolger City Torque, Peñarol und Nacional haben bereits acht Punkte Rückstand auf den einzigen noch unbesiegten Verein (neun Siege, vier Remis). Schon zur Pause lagen die Negriazules (Schwarz-Blauen) nach Einlochungen von Jean Rosso und Alan Medina mit zwonull vorn. Das favorisierte Nacional versäumte es im eigenen Gran Parque Central auf zwei Punkte an Liverpool heranzukommen, um den Titel vakant zu halten, und kassierte im zweiten Abschnitt durch Juan Ignacio Ramírez (Penalty) und Gastón Pérez weitere Dolchstöße. Die Elf von Marcelo Méndez zeigte sich in allen Belangen und über 90 Minuten deutlich überlegen.

Anders als beispielsweise in Argentinien, wo die Gewinner des Torneo Apertura und Torneo Clau...