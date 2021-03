Blinken fordert Folgsamkeit

Die USA halten an der Absicht fest, die Fertigstellung der Ostseepipeline Nord Stream 2 zu verhindern. Das machte ihr neuer Außenminister Antony Blinken zu Beginn der NATO-Außenministertagung in Brüssel deutlich. Er kündigte an, er werde das Thema bei seinem bilateralen Gespräch mit seinem deutschen Kollegen Heiko Maas zur Sprache bringen. Der solle »den Bau stoppen«, so Blinken. Das Gespräch sollte am Dienstag nachmittag stattfinden.

Blinken verwies zwar weiterhin auf die Drohung der USA, gegen beteiligte Unternehmen Sanktionen zu verhängen. Er scheint aber auf deren Erpressbarkeit nicht mehr unbedingt setzen zu wollen, wenn er von Maas eine politische Entscheidung zum Baustopp einfordert.

So haben Anfang des Jahres verhängte US-Sanktionen gegen die Firma, der das russische Rohrverlegeschiff »Fortuna« gehört, die Wiederaufnahme der Bauarbeiten im März nicht verhindert. Aktuelle Daten der Webseite marinetraffic.com zeigen, dass die »Fortuna« inmitten einer ...