In diesen Tagen erscheint im Berliner Dietz-Verlag der von Timo Daum und Sabine Nuss herausgegebene Sammelband »Die unsichtbare Hand des Plans. Koordination und Kalkül im digitalen Kapitalismus«. Wir veröffentlichen daraus mit freundlicher Genehmigung des Verlags redaktionell leicht gekürzt den Beitrag von Oliver Schlaudt »Lenin, Castro, Bezos? Die Idee des ›Cybersozialismus‹ im Licht historischer Planungsdebatten«. (jW)

»Method and system for anticipatory package shipping« lautet der Name eines Patents, das Amazon Technologies Inc. im Jahr 2012 unter der Nummer US8615473B2 bei den US-amerikanischen Behörden angemeldet hat. Wie der italienische Informatiker Domenico Talia anschaulich erklärt, handelt es sich dabei um eine Computertechnologie, die »vorauseilend« Waren in bestimmte Gebiete auf den Weg bringt, um erst dann aufgrund vorliegender Kundendaten zu ermitteln, wer im Zielgebiet Interesse an dem Produkt haben wird.¹ Der prospektive Kunde weiß womögl...