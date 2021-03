Zum Inhalt dieser Ausgabe | Keine »Sanktionserleichterungen« Seoul und Teheran streiten weiter um Gelder für frühere Erdöllieferungen Knut Mellenthin Die Verhandlungen zwischen dem Iran und Südkorea über die Freigabe der dort festliegenden »eingefrorenen Guthaben« laufen immer noch. Das bestätigte Mahmud Waesi, der Bürochef von Präsident Hassan Rohani, am Mittwoch der vergangenen Woche nach iranischen Presseberichten. Waesi warnte zugleich davor, dass der Iran juristische Mittel einsetzen werde, falls die Regierung in Seoul sich nach wie vor »unkooperativ« verhalten sollte. Man habe der Gegenseite bei den Treffen, die sich seit Monaten dahinschleppen, »die nötigen Warnungen erteilt«. Ein Sprecher des Teheraner Außenministeriums hatte schon im Juli vorigen Jahres mit einer Klage beim Internationalen Gerichtshof in Den Haag gedroht. Das hatte eine Einbestellung des iranischen Botschafters in Seoul ins dortige Außenministerium zum Empfang einer Protestnote zur Folge. Streitgegenstand sind iranische Vermögenswerte, die Südkorea aus Furcht vor finanziellen und anderen Repressalien der USA nicht freigibt. Dazu...

Artikel-Länge: 3735 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen