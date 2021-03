Mosambiks vergessene Provinz

Die militärische Lage in Mosambiks nördlicher Provinz Cabo Delgado wird immer unübersichtlicher: Neben privaten Sicherheitsfirmen mischen nun auch die USA im Kampf gegen die radikalislamische Miliz »Ahlu Sunna« mit. Die Regierung in Maputo bat Washington vor einer Woche um Hilfe bei der Ausbildung der eigenen Truppen, die zunehmend überfordert sind.

»US-Spezialeinheiten werden Mosambiks Bemühungen unterstützen, die Ausbreitung von Terrorismus und gewalttätigem Extremismus zu verhindern«, teilte die US-Botschaft in Maputo am 15. März laut BBC vom Sonntag mit. Es handelt sich dabei um die Eliteeinheit Green Berets, die zunächst für zwei Monate die mosambikanischen Soldaten trainieren soll, berichtete die US-Nachrichtenseite Business Insider am Sonnabend. Auch die ehemalige Kolonialmacht Portugal kündigte an, 60 Ausbilder nach Mosambik zu schicken. Abgesehen von seiner eigenen Armee, baute das Land im Südosten Afrikas bis jetzt auf Söldner der südafrikanische...